«Ливерпуль» — «Аякс»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Аякс».
Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.90.
«Ливерпулю» должна пойти на пользу пауза в чемпионате Англии. Нужно было прийти в себя, хорошо потренироваться и набраться сил, чтобы начать исправлять своё положение. Команда не только буксует в чемпионате, но ещё и потерпела разгром в Неаполе.
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Что касается «Аякса», то команда в порядке. Играет весело, агрессивно. В чемпионате разрывает соперников, в ЛЧ также побеждает. Думаю, что и в Англии «Аякс» также будет играть в атакующий футбол.
Ну а «Ливерпулю» деваться некуда. Игроки подобраны хорошие, Клопп рано или поздно выведет их на пиковый уровень.
Мне кажется, что игра может закончиться с любым счётом в пользу любой команды.
А вот голов при любом исходе будет много. «Ливерпуль» должен побеждать, а «Аякс» всегда играет легко, результативно и красиво».
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