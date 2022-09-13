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«Ливерпуль» — «Аякс»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов

«Ливерпуль» — «Аякс»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Аякс».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.90.

«Ливерпулю» должна пойти на пользу пауза в чемпионате Англии. Нужно было прийти в себя, хорошо потренироваться и набраться сил, чтобы начать исправлять своё положение. Команда не только буксует в чемпионате, но ещё и потерпела разгром в Неаполе.

Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов — здесь.

Что касается «Аякса», то команда в порядке. Играет весело, агрессивно. В чемпионате разрывает соперников, в ЛЧ также побеждает. Думаю, что и в Англии «Аякс» также будет играть в атакующий футбол.

Ну а «Ливерпулю» деваться некуда. Игроки подобраны хорошие, Клопп рано или поздно выведет их на пиковый уровень.

Мне кажется, что игра может закончиться с любым счётом в пользу любой команды.

А вот голов при любом исходе будет много. «Ливерпуль» должен побеждать, а «Аякс» всегда играет легко, результативно и красиво».

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