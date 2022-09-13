«Байер» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Байер» — «Атлетико» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: «Атлетико» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.85.
«Байер» не очень убедительно вошёл в сезон. Команда потерпела уже четыре поражения в Бундеслиге, единственную победу одержали на выезде над «Майнцем». В последнем туре «Байер» сыграл вничью с «Гертой» 2:2, причём вынужден был отыгрываться, хотя открыл счёт, Патрик Шик забил. Очень неровно играет «Байер». Да, сейчас дома будет играть, но, как я сказал, единственная победа была в гостях.
Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов.
Здесь напротив «Байера» соперник неуступчивый, кусачий, с отличным подбором игроков. «Атлетико» позабавил домашнюю публику в матче с «Порту», когда все три мяча были забиты в компенсированное время. В последнем туре «Атлетико» разделался с крепкой «Сельтой», забив четыре мяча.
Но здесь Лига чемпионов, своя стратегия. Конечно, открываться против достаточно быстрой команды, коей и является «Байер», Симеоне не будет. Я не думаю, что игра получится сверхрезультативной. «Атлетико» здесь достаточно будет не проиграть. Не обязательно будет победа «Атлетико».
Мой прогноз — «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за нормальный коэффициент 1.85. Продано», — сказал Генич.
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