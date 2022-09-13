«Бавария» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов 13 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона».
Ставка: ничья за 4.50.
«Сегодня у «Барселоны» есть шанс отомстить за поражение в прошлом году, которое отправило каталонцев во второй по силе турнир Европы, где команда не сумела найти свою игру. В этом сезоне сине-гранатовые уверенно стартовали в Примере, где порадовали с первых туров – коллектив не проигрывал, при этом пропускал всего однажды.
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Мюнхен пока на третьей позиции, где команду видеть совсем непривычно – особенно меня настораживает серия из трёх ничьих подряд. Следом за успехом в первом этапе группового этапа ничья со «Штутгартом» является показателем неправильной настройки коллектива на этот турнир.
Каталонцам предстоит решить непростую задачу – в последних 24 домашних матчах групповых этапов красные не проигрывали, что доказывает силу южан.
Тем не менее я могу предположить, что по составу гости на сегодня не имеют равных, при этом потерь практически нет, что только добавит атак и голевых моментов. У хозяев тоже достаточно мотивации и поддержки болельщиков. Я не отдам предпочтение никому и жду именно мирного исхода, который оставляет шансы всем», — сказал Мостовой.
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