«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат» во 2-м туре группового турнира Кубка России сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 1.78.



«Продолжается Кубок России, групповая стадия. «Динамо» принимает «Ахмат», который после тура остался без главного тренера. Андрей Талалаев был уволен, хотя в начале сезона трудно было такое представить. Посмотрим, что теперь будет с грозненским клубом, как он будет справляться. По игре нельзя сказать, что всё совсем плохо.

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«Динамо» проиграло в прошлом туре — впервые в чемпионате. Но вышли многие новички, которые постепенно будут вживляться в игру. Думаю, большие надежды связаны с Норманном, который дебютировал и показал высокий класс. Но ему ещё надо набрать форму. Это хороший трансфер для бело-голубых. Должна сыграть связка центральных защитников из Южной Америки.



Но динамовцам надо побеждать. Они проиграли свой первый матч в Ростове, отпускать в отрыв соперников нельзя. «Ахмат» же начал с победы над «Оренбургом». Я здесь поставлю на «обе забьют».

Как мне кажется, «Динамо» должно рисковать и раскрываться, центр обороны проблемный, гости могут этим воспользоваться, тем более они будут на кураже после смены тренера. Свой гол динамовцы на классе тоже забьют», — сказал Титов.



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