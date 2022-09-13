«Бавария» — «Барселона»: прогноз Алексея Андронова на игру 2-го тура Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Барселона» во 2-м туре Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Баварии» за 1.90.
«Матч старых знакомых в Лиге чемпионов. В последние годы команды регулярно играют между собой. Я думаю, что у «Баварии» здесь присутствует определённое психологическое преимущество. Хотя «Бавария» как-то невразумительно играет в чемпионате в последнее время — три ничьих подряд. Но, думаю, на матч Лиги чемпионов будет совершенно другой настрой. Плюс, естественно, добавляет огня этой паре то, что Роберт Левандовски теперь футболист «Барселоны», он забивает в каждом матче. И «Барселона» будет рассчитывать на то, что он и в Мюнхене сможет отличиться против защиты, которая ему хорошо знакома.
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Но, мне кажется, «Бавария» всё равно остается фаворитом этого матча. У «Барселоны» ещё не до конца устроенная игра. Прежде всего за счёт своей системности мюнхенцы мне видятся фаворитами. 1.90 — коэффициент на победу «Баварии».
Не сомневаюсь, что здесь будут забитые голы, и тотал больше можно брать, и победу «Баварии» через тотал больше. Но я бы всё-таки акцентировал внимание на победе домашней команды. Хороший коэффициент», — сказал Андронов.
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