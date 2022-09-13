«Байер» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Леверкузене

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Атлетико».
Ставка: обе забьют за 1.72.
«Свой старт в текущем турнире Лиги чемпионов «Байер» провел неудачно – команда неожиданно уступила «Брюгге». Впрочем, это фиаско стало продолжением неудач в Бундеслиге, где «фармацевты» за шесть туров записали на свой счёт всего одну победу. Сегодняшние хозяева расположились в зоне вылета.
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Впрочем, главный тренер немецкой команды Херардо Сеоане полон оптимизма и готовится отпраздновать успех. У его визави противоположные планы – Диего Симеоне сумел привести коллектив к победе над «Порту» и сегодня пытается правильно распределить силы коллектива на ближайшие месяцы.
Я считаю, что игра может принести сюрпризы, при этом не могу отдать предпочтение ни одной из команд. Жду равной игры и такого же итога, при этом могу предположить, что команды сумеют реализовать свои моменты», — сказал Мостовой.
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