«Динамо» — «Ахмат»: время начала матча, где покажут в прямом эфире

13 сентября состоится матч группового этапа Кубка России «Динамо» (Москва) — «Ахмат». Начало игры запланировано на 17:30 мск.
Какой канал покажет матч «Динамо» — «Ахмат».
Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. В четырёх предыдущих официальных матчах бело-голубые одержали лишь одну победу.
Эксперты считают «Динамо» явным фаворитом: заключить пари на победу москвичей можно с коэффициентом 1.74. Успех грозненцев оценён в 5.13. Ставки на ничью принимаются за 4.07.
Аналитики рассчитывают на высокую результативность: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол в исполнении «Ахмата» доступен с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.
10 лучших экспрессов на сегодня.
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