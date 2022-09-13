«Бавария» — «Барселона»: прогноз Goal.com с коэффициентом 17.0

Интернет-портал Goal приготовил прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона», который состоится 13 сентября в Мюнхене.

Ставка: точный счёт 3:2 в пользу «Баварии» за 17.0.

Когда эти два клуба столкнутся в Мюнхене, мало не покажется никому. Прежде всего, естественно, вратарям. Мы надеемся на результативный матч, в котором хозяева всё же выглядят сильнее. Так что три очка, скорее всего, останутся в Германии.

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В то же время оборона «Баварии» на старте сезона не впечатляет, команда исправно пропускает. Три ничьих подряд и третье место в Бундеслиге — это временные трудности, к концу сезона турнирная таблица приобретёт привычный вид. А вот слабости в защите — это серьёзно.

По крайней мере, если мы говорим о Роберте Левандовском. Во-первых, он просто великолепен сам по себе. Во-вторых, находится в изумительной форме. Старт в чемпионате Испании выдался выше всяких похвал, да и хет-трик в 1-м туре Лиги чемпионов говорит сам за себя.

В-третьих, это будет его первый визит в Мюнхен в качестве игрока другого клуба. Повышенная мотивация, проблемная оборона… В общем, трудно представить, что сине-гранатовые останутся без голов.

«Барселона» мало пропускает на старте сезона, но ни с чем подобным они прежде не сталкивались. Есть ощущение, что мы увидим не меньше пяти забитых мячей. И «Бавария» победит. Рискнём поставить на точный счёт 3:2. Вариант попроще — П1 + тотал больше 4.5 гола за 5.00.

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