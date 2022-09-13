На счёт 8:2 в матче «Бавария» — «Барселона» дают коэффициент 500.0

13 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.



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Эксперты отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.85. Успех «Барселоны» оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.



Аналитики ждут высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.40.

Наиболее вероятный исход встречи — победа «Баварии» со счётом 2:1 (8.70). Следом идёт ничья 1:1 (9.10) и 2:2 (11.50).

Ставки на победу «Баварии» со счётом 8:2 принимаются с коэффициентом 500.0. В случае успеха с 1000 рублей вы получите 500 тыс. рублей. Именно так закончился матч 1/4 финала Лиги чемпионов между этими командами в 2020 году.

В 1-м туре группового этапа «Бавария» на выезде обыграла «Интер» 2:0, а «Барселона» дома разгромила «Викторию Пльзень» 5:1.



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