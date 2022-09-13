Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона» с коэффициентом 5.00

Авторы Betassist специально для «Чемпионата» подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Барселона».

Ставка: результативная ничья за 5.00.

«Бавария» удачно стартовала в Лиге чемпионов, разбив на выезде миланский «Интер» (2:0). Мюнхенский клуб полностью доминировал и нанёс 21 удар. Главными героями встречи стали Лерой Зане и Йозуа Киммих. Первый забил сам и поспособствовал автоголу футболиста «Интера». В свою очередь, Киммих вёл игру в центре поля и обеспечил безопасность в зоне подбора.

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«Барселона» в 1-м туре обыграла на домашней арене чешский клуб «Виктория Пльзень» со счётом 5:1. Три мяча в ворота соперника отправил Роберт Левандовски, который сумел довольно быстро вписаться в тактическую схему Хави. «Барселона» показала высокий уровень командного взаимодействия и жёсткий прессинг.

Любопытно, что на внутренней арене дела у вечного чемпиона Германии продвигаются не так радужно. В Бундеслиге хозяева третий матч подряд завершили вничью. Пока у подопечных Нагельсмана есть проблемы с концентрацией и возникают провалы в обороне. Даже далеко не самый сильный соперник «Штутгарт» дважды нашёл брешь в защитной линии мюнхенцев.

«Барселона» в последних играх действует надёжно в защите и пачками создаёт и реализует голевые моменты. У Хави и его команды есть отличный шанс одолеть соперника и завершить неудачную серию. Сине-гранатовые никогда не побеждали в Мюнхене, а четыре предыдущих выезда завершались поражениями.



Любителям рискнуть и сыграть на высоких коэффициентах стоит подумать о результативной ничьей за 5.00. Три последние встречи мюнхенцев в Бундеслиге завершились вничью, причём каждая из команд забила мяч в ворота соперника.

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