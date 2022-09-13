«Крылья Советов» — «Зенит»: когда играют, время начала матча Кубка России

14 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит». Начало игры намечено на 17:30 мск.

Ещё больше прогнозов на главные матчи дня.

Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех самарцев оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.



Букмекеры уверены, что матч Кубка России по футболу «Крылья Советов» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Тренер «Динамо» Йоканович рассказал, чего ждёт от матча с «Зенитом».

Пьянич объяснил, почему отказался играть со сборной России.



Юран рассказал о переговорах со «Спартаком».



Спортдиректор «Адана Демирспор»: не знаю, почему Дзюба сидит в запасе.



Казахстан, Азербайджан и Узбекистан не намерены играть со сборной России.