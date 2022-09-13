«Крылья Советов» — «Зенит»: когда играют, время начала матча Кубка России

14 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит». Начало игры намечено на 17:30 мск.
Ещё больше прогнозов на главные матчи дня.
Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех самарцев оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.
Букмекеры уверены, что матч Кубка России по футболу «Крылья Советов» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Тренер «Динамо» Йоканович рассказал, чего ждёт от матча с «Зенитом».
Пьянич объяснил, почему отказался играть со сборной России.
Юран рассказал о переговорах со «Спартаком».
Спортдиректор «Адана Демирспор»: не знаю, почему Дзюба сидит в запасе.
Казахстан, Азербайджан и Узбекистан не намерены играть со сборной России.
- 13 сентября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:38
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:51
-
15:30
-
14:50
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
12:50
-
12:39
-
12:35
-
12:20
-
12:05
-
11:50
-
11:30