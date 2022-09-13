«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз на матч Кубка России 14 сентября

Представляем вашему вниманию прогноз авторов Betassist на матч Кубка России «Локомотив» — «Краснодар», который пройдёт 14 сентября в Москве.

Ставка: победа «Краснодара» с нулевой форой за 1.93.

Букмекеры не видят тут фаворита. В этом действительно есть смысл, если основываться на статусе команд – два гранда российского футбола, которые должны всегда претендовать на самые высокие места. Вот только «Краснодар» действительно продолжает претендовать на что-то серьёзное и идёт в четвёрке сильнейших РПЛ, а «Локомотив»…

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Московский клуб снова скатился всего до одного очка преимущества над зоной вылета. Подопечные Йозефа Циннбауэра опять угодили в полосу неудач и после двух побед подряд трижды уступили. Всё это при очень грустном качестве футбола.



При этом поражения были от «Ахмата», который недавно расстался со своим главным тренером, и от безнадёжного аутсайдера «Факела». А ведь с грозненцами долгое время имели численное преимущество!

Железнодорожники очень плохо показывают себя в атаке и регулярно допускают результативные ошибки в защите. «Краснодар» нынче выглядит намного интереснее. Разгромное поражение от ЦСКА стало первым для «быков» за восемь последних матчей, а провалов с командами с низа турнирной таблицы они себе не позволяли.



В августе «Краснодар» уже не оставил шансов дома «Локомотиву» в чемпионате (3:0), тогда одним из голов отметился защитник Кристиан Рамирес, а в прошлые выходные эквадорец вновь забил шикарный гол.

В гостях с московским клубом краснодарцы исторически играют плохо, поэтому не станем ждать от них чистой победы в этой битве. Однако возьмём нулевую фору на гостей с коэффициентом 1.93. «Быки» наверняка проведут ротацию, но в 1-м туре даже экспериментальный состав оставил приятное впечатление.

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