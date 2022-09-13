ЦСКА — «Урал»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка России

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Урал», который состоится 14 сентября.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.27.

ЦСКА получил заряд уверенности перед кубковым матчем. Армейцы в минувшем туре не оставили камня на камне от защиты «Краснодара». Подопечные Федотова отправили в ворота Матвея Сафонова четыре мяча. Удачно стартовали красно-синие и в групповой стадии Кубка России. В 1-м туре они обыграли автозаводцев 2:0.

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Виктор Гончаренко несколько взбодрил «Урал». Гости в последнем матче тоже обыграли «Торпедо» со счётом 2:0 и порадовали фанатов. Главным героем встречи стал Бикфалви, оформивший дубль. В Кубке России клуб из Екатеринбурга также выступил успешно — гости взяли верх над «Сочи» 2:0.

Справедливости ради, состав южан в том матче был далёк от оптимального, но это уже нюансы. «Урал» здорово укрепился под занавес трансферного окна, однако новичкам потребуется какое-то время на набор формы и улучшение взаимопонимания.

Футболисты ЦСКА находятся в отличной форме, что доказал последний матч армейцев с «Краснодаром». Хозяева разнообразно атакуют, при этом сохраняя концентрацию в обороне. Весьма вероятно, что основные футболисты «Урала» останутся в запасе — гостям нужно спасать положение в чемпионате.

ЦСКА точно пойдёт на ротацию, но скамейка у москвичей непривычно интересная. Место для манёвра у тренерского штаба имеется, а как минимум несколько футболистов из ближайшего резерва явно заслужили шанс. Пожалуй, победа ЦСКА с форой (-1.5) за коэффициент 2.27 выглядит недурно.

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