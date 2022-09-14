«Пари НН» — «Химки»: результат матча Кубка России, как сыграли, кто забил

«Пари НН» сломил сопротивление «Химок». Встреча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России Пути РПЛ группы А прошла в Нижнем Новгороде.
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Основное время завершилось вничью — 1:1. По пенальти точнее оказались хозяева — 5:3. «Химки» не смогли победить в седьмом матче подряд после отставки Сергея Юрана.
Первый гол на 83-й минуте забил нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов. Практически сразу гости ответили своим: отличился хавбек Денис Глушаков. На 87-й минуте «Химки» остались в меньшинстве после удаления Ильи Камышева.
Решающий промах в серии пенальти допустил Александр Ломовицкий, который не сумел переиграть вратаря.
«Нижний Новгород» набрал пять очков и вышел на первое место в группе А Фонбет Кубка России. «Химки» (1) — третьи в квартете. Также в группе выступают «Краснодар» (3) и московский «Локомотив» (0), они сыграют между собой 14 сентября.
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