Прогноз на матч «Сочи» — «Торпедо» с коэффициентом 7.00

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Кубка России «Сочи» — «Торпедо», который пройдёт 14 сентября в Сочи.

Ставка: точный счёт 2:0 за 7.00.

Путь команд РПЛ в Кубке России пока разочаровывает любителей зрелищного футбола. Из восьми состоявшихся 30 и 31 августа матчей 1-го тура лишь в одной встрече было забито более двух голов – расстарались «Ахмат» и «Оренбург».

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Сразу шесть матчей завершились со счётом 2:0, в том числе оба матча группы D. При этом и «Сочи», и «Торпедо» нанесли больше ударов в створ, чем их соперники, но свои матчи проиграли. В общем, ставка на тотал меньше определённо заслуживает внимания.

Второй тур тоже начался не особенно результативно. «Химки» и «Пари НН» разменялись голами, «Динамо» и «Ахмат» выдали три мяча. Команды проводят ротацию, смотрят в деле ближайший (а иногда и не очень) резерв. Что, конечно, сказывается на качестве созидания.

Кубок России вряд ли станет отдушиной для «Торпедо». Сам формат турнира не предусматривает встречи с командами Первой лиги и ниже раньше четвертьфинала. Автозаводцы показали полную свою недееспособность в противостоянии с командами РПЛ – одна ничья и девять поражений. Но если в первых пяти матчах сезона «Торпедо» сразу в трёх играх пропускало более двух мячей, то в следующих пяти встречах такой матч был всего один. Так что разгрома ждать не стоит.

К тому же «Сочи» лишь дважды в 10 матчах сезона забивал более двух мячей. Да, один из этих матчей был как раз с «Торпедо», но это был матч 1-го тура. Сейчас москвичи хоть и находятся в ужасающей форме, но не настолько, чтобы пропускать много. Точный счёт 2:0 в пользу хозяев оценивается с коэффициентом 7.00. Интересно.

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