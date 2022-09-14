«Виктория Пльзень» — «Интер»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

В матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Интер» победил «Викторию Пльзень» со счётом 2:0.



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На 20-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Интера» Эдин Джеко. На 61-й минуте главный арбитр показал прямую красную карточку полузащитнику «Виктории» Павлу Бухе, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 70-й минуте защитник Дензел Думфрис упрочил преимущество гостей в счёте.



Миланский «Интер» набрал три очка в двух турах, у «Виктории» очков нет. Соперники команд по группе С — «Барселона» и «Бавария».



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