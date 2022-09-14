«Челси» — «Зальцбург»: эксперты оценили шансы Грэма Поттера дебютировать с победы

14 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зальцбург». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.



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Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». «Челси» начал турнир с поражения в Загребе от «Динамо». После этого руководство уволило Томаса Тухеля. Новым тренером английского клуба стал Грэм Поттер. «Зальцбург» в своём первом матче дома сыграл вничью с «Миланом» (1:1).



Эксперты считают явным фаворитом английский клуб. Поставить на успех «Челси» предлагают с коэффициентом 1.36.



Победа «Зальцбурга» оценена в 8.10. Заключить пари на ничью предлагают за 5.60.



Аналитики ждут от игры в Англии большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.70.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол «Зальцбурга» идёт за 1.59. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.73.



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