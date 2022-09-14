ЦСКА — «Урал»: когда играют, время начала матча Кубка России

14 сентября состоится матч группового этапа Кубка России ЦСКА — «Урал». Начало игры запланировано на 17:30 мск.
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Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Урал» возглавляет Виктор Гончаренко, который ранее был главным тренером ЦСКА.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 8.10. Ставки на ничью принимаются за 4.50.
Букмекеры сомневаются, что матч ЦСКА — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24.
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