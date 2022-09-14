Букмекеры назвали шансы Гончаренко обыграть ЦСКА вместе с «Уралом»

14 сентября состоится матч группового этапа Кубка России ЦСКА — «Урал». Начало игры запланировано на 17:30 мск.



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Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». «Урал» возглавляет Виктор Гончаренко, который ранее был главным тренером ЦСКА.



Эксперты считают явным фаворитом ЦСКА: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 8.25. Ставки на ничью принимаются за 4.57.



Букмекеры сомневаются, что матч ЦСКА — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24.



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