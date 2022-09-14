«Автомобилист» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Спартак».

Ставка: «Автомобилист» победит за 1.97.

После унизительного поражения в Нижнем Новгороде от «Торпедо» со счётом 3:7 тренерский штаб «Автомобилиста» провёл ревизию оборонительной линии и сделал правильные выводы.

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Уже в следующей игре с омскими «ястребами» хозяева действовали гораздо строже в защите и практически не теряли шайбу в своей зоне. Хорошо отработали лидеры атаки, что принесло победу над «Авангардом» со счётом 4:2. Не без доли везения, но всё же.



Поражение от магнитогорского «Металлурга» не сильно пошатнуло уверенность в правильно выбранной схеме у главного тренера красно-белых Бориса Миронова. Он не стал проводить хаотичные перестановки, и команда уже в следующей игре взяла верх над «Салаватом Юлаевым» 3:1. Хоккей у красно-белых, может, не самый зрелищный, зато результаты выше всяких похвал.

Однако нужно помнить, что москвичи проводят довольно сложное выездное турне. Они сыграли с магнитогорцами и «Салаватом». Силы у команды не беспредельны. Хозяева получили и усвоили урок от «Торпедо», что дало им уверенность в защите. К тому же история очных встреч на стороне «Автомобилиста».

Они взяли верх в шести из последних семи игр в Екатеринбурге. Очень сильный перекос, который просто нельзя игнорировать. Перспективно выглядит ставка «победа «Автомобилиста» за 1.97.

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