«Реал» — «РБ Лейпциг»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «РБ Лейпциг» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.85.
«Нас ждёт испано-немецкое противостояние. «Реал» сейчас выглядит мощно. «РБ Лейпциг», в свою очередь, поменял наставника. Вместо Тедеско пришёл Розе — и дебютная игра ему удалась. Обыграли «Боруссию» Дортмунд.
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К тому же «РБ Лейпциг» перешёл от схемы в три центральных защитника на два центральных, добавив одного игрока в середину поля. А ведь подбор игроков у «Лейпцига» просто сумасшедший.
Ошибки «Реал» в обороне допускает регулярно, причём во всех матчах чемпионата Испании текущего сезона мадридский клуб пропускал. Каким-то чудом «Реал» не пропустил в матче с «Селтиком», где была и штанга, и Куртуа, ещё что-то там помешало. Первый тайм «Реал» вытерпел, а во втором уже класс сказал своё слово.
Даже в отсутствие Бензема «Реал» всё равно остаётся «Реалом». Есть Вальверде, есть Винисиус, есть Модрич. В составе «Реала» есть кому забивать. Но то же самое можно сказать и про «Лейпциг». Немецкий клуб после провала в первой игре вынужден будет рисковать во второй.
Мой прогноз на этот матч — это обе забьют и тотал матча больше 2.5 мяча. «Реал» совсем не обязательно выиграет. Вполне может быть и ничья, к примеру 2:2. «Лейпциг» не стоит недооценивать», — сказал Генич.
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