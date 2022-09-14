«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.85.



«Манчестер Сити» сейчас разрывает всех на старте сезона в АПЛ, отстав на один балл от лидера чемпионата. В великолепной форме Эрлинг Холанд, который успел отличиться уже 10 раз за шесть туров и захватил первое место в бомбардирской гонке. В Лиге чемпионов манчестерский коллектив разобрался с «Севильей» (4:0).



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Дортмундская «Боруссия» вроде бы потеряла весь атакующий запал во время трансферного окна, однако всё равно выглядит неплохо в регулярном первенстве и уступает лидеру чемпионата всего два балла. Тем не менее после победы над «Копенгагеном» (3:0) в еврокубках она не справилась с «РБ Лейпциг» (0:3).



На мой взгляд, в этой паре всё достаточно очевидно и предпочтение стоит отдать принимающей стороне. У «шмелей» есть определённые кадровые проблемы, да и травмированных много, а вот хозяева разгоняются и могут победить даже с крупным счётом, как это было с «Севильей», — сказал Павлюченко.



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