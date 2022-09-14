«Реал» — «РБ Лейпциг»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг».
Ставка: ничья или победа «Реала» в один мяч за 2.37.
«В воскресенье «Реал» пропустил в матче с «Мальоркой», но тем не менее в очередной раз команда сумела добиться убедительной победы. Меня «галактикос» радуют, но этому есть объяснение – у команды серьёзный подбор игроков, но меня настораживает открытая серия без ничьих.
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У «РБ Лейпциг» смена состава проходит не так, как ожидали болельщики и специалисты, при этом поражение от «Шахтёра» и 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги может дать дополнительную мотивацию и силы этой команде. После домашнего разгрома Доменико Тедеско потерял свой пост.
На смену немцу итальянского происхождения пришёл 46-летний Марко Розе. По составу и классу Мадрид на голову мощнее, при этом не удивлюсь, если немецкий клуб сумеет увезти турнирные баллы из столицы Испании за счёт смены в руководстве», — сказал Мостовой.
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