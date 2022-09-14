«Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо».
Ставка: ТБ 7.5 за 4.20.
«Нижегородцы едва «отскочили» в Нижнекамске от «маленьких татар», хотя ничего вроде не предвещало. Спокойно контролировали ход матча, спокойно выигрывали 3:0. Потом — бац, в середине третьего периода пропустили дуплетом две шайбы – и понеслись нервы. Правда, всё закончилось для автозаводцев хорошо, но ведь это уже не первый случай в сезоне, когда молодая команда Игоря Ларионова легко профукивает «все полимеры» за считаные минуты. И главный тут вопрос вырисовывается таким образом: и куда с этим лезть в Казань?
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А ведь в столице солнечного Татарстана для нижегородцев мёдом ни разу не намазано, причём при любых игроках и любых тренерах. В 10 последних междусобойчиках этих соперников, состоявшихся на казанском льду, «Ак Барс» побеждал семь раз, «Торпедо», соответственно, трижды. То есть шансы у нижегородцев всё-таки есть, но не так, чтобы…
Шансы есть ещё и потому, что начало сезона, и даже сверхмощный «Ак Барс» до сих пор периодически штормит. Системная работа Олега Знарка ещё не дала могучих результатов (да и не нужны никому эти результаты сейчас), вот и швыряет «больших татар» от убедительнейшей победы в Москве над действующим чемпионом до домашнего поражения от минских «зубров» и отползания в овертайме от «Адмирала». И в какую сторону мотанёт в матче с «Торпедо», думаю, не знает даже Знарок. Куда уж нам, сирым и убогим?
Мне кажется, что хозяев в предстоящем матче продолжит швырять из огня да в полымя — и нижегородцы этим воспользуются. Почти наверняка они будут вести в счёте, может быть, даже весьма прилично. Но этим они, во-первых, возбудят «Ак Барс» и заставят его собраться хотя бы в отдельно взятом третьем периоде.
А отсутствие опыта по удержанию нужного результата в итоге доведёт нижегородцев до цугундера, то есть до поражения в основное время. Причём тотал выйдет достаточно высоким, предположу, что улетит за 7.5», — сказал Лебедев.
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