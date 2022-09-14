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«Манчестер Сити» — «Боруссия»: прогноз Виктора Гусева на матч 2-го тура Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Боруссия»: прогноз Виктора Гусева на матч 2-го тура Лиги чемпионов
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Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия».

Ставка: гол Холанда за 1.50.

«Обе команды отлично стартовали в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» легко обыграл на выезде «Севилью» со счётом 4:0, а «Боруссия» дома расправилась с «Копенгагеном», забив три безответных гола. Соперники встречались в сезоне-2020/2021. Тогда две победы одержал «Манчестер Сити» с одинаковым счётом 2:1. Всего было семь личных встреч: две победы англичан, две ничьи и три победы «Боруссии».

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Молодой норвежский нападающий Эрлинг Холанд прекрасно знает «Боруссию». Он выступал в Дортмунде и знает защитников этой команды. Он уже забил 12 голов за этот сезон. «Манчестер Сити» выигрывает в каждом домашнем матче этого сезона. «Боруссия» побеждала в каждом гостевом матче, но вдруг случились 0:3 от «Лейпцига». Отметим, что до этого дортмундцы забивали в каждом матче.

Мы знаем, как силён «Манчестер Сити» на своём поле. К тому же из-за траура в Англии «Манчестер Сити» получил дополнительное время на невольный отдых. Поэтому ожидаю преимущество хозяев поля и, конечно, гол Холанда», — сказал Гусев.

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