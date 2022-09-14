«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Олеси Серёгиной на игру Кубка России

Ведущая, блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Краснодар».
Ставка: обе забьют за 1.66.
«Это мой прогноз на матч Кубка России, в котором сыграют «Локомотив» и «Краснодар». Обе команды в этом матче у меня вызывают вопросы. «Локомотив» в большей степени, потому что уже можно говорить о кризисе, из которого будет очень сложно выбраться. Сейчас мы это очень хорошо видим.
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После двух матчей, в которых удалось выиграть, пошли поражения во всех турнирах. Команда максимально разобранно подходит к этому матчу. Было бы странно сейчас ставить на победу «Локомотива».
«Краснодар», выиграв семь подряд матчей в РПЛ, уступил ЦСКА, причём проиграл крупно и допустил аж три пенальти в свои ворота. Можно говорить, что у «быков» сейчас идёт не самая чистая и аккуратная игра.
Можно предположить, что в этом матче будут голы, причём в обе стороны», — сказала Серёгина.
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