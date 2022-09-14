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«Локомотив» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Локомотив» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — СКА.

Ставка: победа СКА в матче за 1.86.

«Вот, хочется иногда отметить игру СКА, работу Романа Ротенберга, блестящий менеджмент питерского клуба. А потом посмотришь в расписание и думаешь: ну да, откровенно питерцам вроде бы никто не помогает. По крайней мере, как помогали раньше. Но зачем потенциального соперника СКА в предыдущем туре пропускать через мясорубку действующего чемпиона? Вот обязательно так надо делать? На мой взгляд, сейчас СКА должен быть святее Папы Римского. А он выглядит как микрофинансовая организация, оттяпывая по рублику-другому на чём угодно. Честно — неприятно.

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Конечно, ярославцев столичные армейцы повозили весьма неплохо. «Локомотив» тоже, в принципе, смотрелся вполне достойно, но всё-таки не потянул. После таких матчей нужно минимум тройку дней на восстановление, лучше четыре. Но «Локомотив» через день играет с СКА, у которого в календаре фавориты строго чередуются с аутсайдерами. Что и позволяет питерцам идти по чемпионату ровно, с постоянным набором мощности. И динамику эту матч предыдущего тура в Череповце чётко отразил.

Учитывая вышеизложенное, не вижу возможностей для железнодорожников одолеть нынешний СКА. Не в той они сейчас форме (будем надеяться, что пока), чтобы строить питерцам козьи морды даже на родном льду. Посопротивляются – безусловно. Скорее всего, всё решится «на тоненького», то есть как и в противостоянии с ЦСКА, в одну шайбу. Но Питер в первую очередь за счёт превосходства в индивидуальном мастерстве всё-таки переедет ещё недостаточно сложенную ярославскую дружину и победит в основное время. Или в дополнительное. Но всё равно победит», — сказал Лебедев.

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