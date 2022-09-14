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«Милан» — «Динамо» Загреб: прогноз Константина Генича на игру 2-го тура Лиги чемпионов

«Милан» — «Динамо» Загреб: прогноз Константина Генича на игру 2-го тура Лиги чемпионов
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Милан» — «Динамо» Загреб во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 1.80.

«Динамовцы, конечно, удивили всех в 1-м туре своей победой над «Челси». Оршич забил быстрый гол, а затем Загреб достаточно неплохо отыграл в обороне. Но Загреб дома и на выезде — это две разные команды, две разные истории. «Милан» может этим воспользоваться.

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«Милан» был очень неплох в игре с «Зальцбургом» на выезде и сыграл вничью 1:1. При этом достаточно большое количество моментов имела команда Стефано Пиоли. В чемпионате непростой был матч у «Милана» с «Сампдорией» в гостях, но всё-таки удалось одержать победу (2:1). Обойма достаточно глубокая, хорошая у «Милана». Есть возможность ротировать состав.

«Челси» в этой группе уже потерял очки. «Милан» дома обязан выигрывать у Загреба и возглавлять турнирную таблицу. А дальше уже спаренные матчи с «Челси»: они, конечно, многое определят в этой группе. Но для того, чтобы претендовать на выход, «Милану», конечно, надо выигрывать дома. Желательно побеждать убедительно, без всяких сносок и оговорок», — сказал Генич.

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