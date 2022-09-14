«Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ в Казани

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Торпедо».
Ставка: победа «Торпедо» в матче за 3.38.
«Казанцы ещё не одержали ни одной полноценной победы над сильным соперником. Хотя в нынешнем чемпионате вообще сложно отыскать мощных оппонентов: есть одна Вселенная – СКА и все остальные. Теперь, независимо от бюджетов и аппетитов, «Адмирал», «Динамо», «Витязь», «Ак Барс» – равны. И это плачевно, потому что многие болельщики повелись на имена: Шипачёв, Радулов, Знарок, Войнов, Зарипов. В общей сумме эта формула «успеха» даёт 204 года на пятерых. Ожидания стоит приземлить, об этом говорит и происходящее на льду.
Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.
Один – в третьем звене, другой – на трибуне, третий заглох. Знарок уже не знает, кого поставить с краю к Шипачёву, чтобы машина завелась?! Одно очко в четырёх играх. Только Семёнов выделяется и плодотворно влияет на Радулова.
«Торпедо» играет по североамериканской старинке: забили на оборону, летим на ворота. Получается, но насколько хватит этого пыла-жара, пока тяжело сказать. Что-то похожее мы видим с «Динамо» Минск.
Открыто, весело, быстро – это про «Торпедо». Как этот снаряд будет останавливать Знарок – большая загадка, учитывая и то, что минчанам казанцы уступили в овертайме 2:3. А стилистика Ларионова и Вудкрофта одна.
Козырь «Ак Барса» – домашняя площадка. На последней пресс-конференции Знарок признался, что не понимает, что происходит и как это обуздать. В помощниках у него два тренера, которые провалились в «Витязе», а там не было игроков уровня Радулова, Зарипова, Лукоянова и Шипачёва – именно по характеру и багажу. Если они не смогли усмирить не звёздных хоккеистов Подольска, то чего ожидать в таком составе?!
Ларионова все любят, уважают, записывают его слова в тетрадки. В его команде есть лёгкость и задор. Выберу победу «Торпедо» при любом раскладе, потому что такой хоккей смотреть приятно», — сказала Миронова.
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