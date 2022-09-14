«Маккаби» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Израиле

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Маккаби» — «ПСЖ» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 1.75.
«Все очевидно в паре «Маккаби» Хайфа — «ПСЖ». Разумеется, для Хайфы группа, где есть и «ПСЖ», и «Ювентус», и «Бенфика», тяжела. Хайфа неплохо смотрелась в Лиссабоне в первом тайме, держалась, держалась, но потом быстро пропустила два мяча и проиграла.
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Здесь, напротив, «Маккаби» — «ПСЖ» с его мощнейшей группой атаки. Да, Париж, может быть, не так убедителен в чемпионате, но он его и не возбуждает. Там можно наверстать, если что-то упустить. А в Лиге чемпионов сейчас пока «ПСЖ» второй. Вроде бы всё так здорово и прекрасно складывалось с «Ювентусом» — два быстрых мяча Мбаппе, но потом игра у Парижа не так ярко стала получаться. После гола «Ювентуса» во втором тайме пришлось даже задёргаться.
Здесь, понятно, бушующие трибуны в Хайфе, соскучились по Лиге чемпионов, давно её там не было. Но по уровню, по статусу Париж намного выше, класснее, мастеровитее, чем израильская команда. Думаю, минимум в два мяча Париж выиграет в этой встрече. Сдержать Мбаппе, Неймара, Месси будет нереально для команды из Хайфы.
Так что мой прогноз — победа «ПСЖ» с форой (-2) с расходом. Можно также рассмотреть крупную победу — с форой (-2.5)», — сказал Генич.
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