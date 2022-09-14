«Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» — «Торпедо».



Ставка: ТБ 5.5 за 2.39.



«Сегодня обсудим матч чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» встретится с «Торпедо». Это очень интересное волжское дерби, в котором встречаются Игорь Ларионов и Олег Знарок.



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Специально не беру матчи этих команд, которые прошли ранее, потому что в принципе тенденция измениться не должна. На пресс-конференции Игорь Ларионов дал чётко понять, что его команда в любом случае будет играть от атаки и отступать от этого нет плана.



Очень интересно посмотреть, как «Торпедо» приедет в Казань и будет играть против Радулова, Шипачёва. Очень интересно, как Ларионов со своими молодыми игроками будет на выезде играть от атаки против такой банды.



Всё это очень интересно. Думаю, что это будет матч, где мы увидим много голов. В то же время мы помним, как «Ак Барс» лихо раскатал ЦСКА именно во второй половине встречи.



Во-первых, беру тотал матча больше 5.5 шайбы. В этом я мало сомневаюсь. Если Ларионов обещал открывать форточку и бежать вперёд, то игра будет результативной.



Также возьму победу «Ак Барса» в основное время. В сентябре мастерство должно бить энтузиазм молодёжи. Дома «Ак Барс» просто обязан обыгрывать это молодое «Торпедо», — сказал Лысенков.



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