«Ман Сити» — «Боруссия»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Англии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ман Сити» — «Боруссия» Дортмунд во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: ТБ 1.5 в 1-м тайме за 2.01.



«Здесь, конечно, главная подоплёка — Эрлинг Холанд против своей бывшей команды. Феноменальные цифры показывает на старте сезона норвежский бомбардир. Забивает он много, в охотку. Прижился очень быстро в новом клубе Холанд. Конечно, тут правило бывших может сработать. Тут нет никаких сомнений.

Ещё предстоит ему поездка в Дортмунд на ответный матч. Но сейчас «Сити» и «Боруссия» встречаются как лидеры группы: в первых матчах Дортмунд одержал домашнюю победу над «Копенгагеном» (3:0), а «Ман Сити» не оставил шансов «Севилье» на выезде (4:0), и Холанд там был очень хорош — вместе с Фоденом и остальными ребятами, включая Кевина Де Брёйне.



Ещё больше прогнозов на Лигу чемпионов — здесь.



«Ман Сити», конечно, фаворит в этом матче. Достаточно посмотреть на котировки букмекеров. Победа «Сити» оценивается очень скромно — 1.19. Может произойти сенсация, но очень убедительно «Манчестер» начал сезон.

Да, были погрешности определённые. Но, думаю, именно на Лигу чемпионов настроится, ещё и игры в уикенд не было. А Дортмунд последнюю игру в чемпионате проиграл «Лейпцигу» — 0:3.



Не вижу шансов у «Боруссии» в этом матче. Можно сыграть гол Холанда, это как земля за колхозом. И я бы ещё рассмотрел вариант — тотал первого тайма больше 1.5 мяча», — сказал Генич.



10 лучших экспрессов на сегодня.



Прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Боруссия».

Федун подарил «Спартаку» 6 миллиардов рублей.



Смолов объяснил, почему заплатил 1,5 млн рублей за ужин в Нью-Йорке.



Прогноз Романа Павлюченко на матч «Манчестер Сити» — «Боруссия».



Циннбауэр отреагировал на призывы фанатов «Локомотива» уйти в отставку.