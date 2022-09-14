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«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов, ставки и прогнозы

«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов, ставки и прогнозы
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14 сентября состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

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Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». В 1-м туре группового этапа англичане разгромили «Севилью», а «Боруссия» одержала победу над «Копенгагеном».

Явными фаворитами считаются подопечные Пепа Гвардиолы: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех «Боруссии» оценивается аналитиками в 14.00. Поставить на ничью можно за 8.30.

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 3.30, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.34.

На гол «Сити» дают коэффициент 1.01, а гол «Боруссии» оценивается в 1.79. Поставить на «обе забьют» предлагают в букмекерских конторах за 1.88. Сделать ставку на то, что норвежский форвард английского клуба Эрлинг Холанд огорчит свою бывшую команду, можно за 1.42.

Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов — здесь.

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