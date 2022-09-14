«Реал» — «РБ Лейпциг»: смотреть матч Лиги чемпионов в прямом эфире, ставки и коэффициенты

14 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.
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Встреча состоится в Мадриде. Испанский клуб в 1-м туре разгромил «Селтик», а вот «РБ Лейпциг» крупно уступил «Шахтёру». После этого своего поста лишился Доменико Тедеско, вместо него немецкий клуб теперь тренирует Марко Розе.
Эксперты считают явным фаворитом испанский клуб. Поставить на успех «Реала» предлагают с коэффициентом 1.57.
Победа «Лейпцига» оценена в 5.50. Заключить пари на ничью предлагают за 4.80.
Аналитики ждут от игры в Испании большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.65.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол «Лейпцига» идёт за 1.40. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.57.
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