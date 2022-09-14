«Шахтёр» — «Селтик»: прогноз с коэффициентом 3.15 от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Шахтёр» Донецк — «Селтик». Встреча состоится на нейтральном поле в Польше.

Ставка: «Селтик» победит и тотал больше 2.5 гола за 3.15.

По итогам прошлого сезона «Шахтёр» был признан формальным чемпионом Украины, ведь чемпионат не был возобновлён, а на период зимней паузы «горняки» возглавляли турнирную сетку. Таким образом, оранжево-чёрные напрямую получили пропуск в групповую стадию Лиги чемпионов.

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Новый сезон предвещал серьёзные вызовы для «Шахтёра». Роберто Де Дзерби и большинство легионеров, формирующих костяк команды, покинули команду. Экс-тренеру «Днепр-1» Игорю Йовичевичу предстояло создать новую конкурентоспособную команду из имеющегося ресурса, немного разбавленного бывшими и действующими игроками УПЛ с еврокубковым опытом.



На старте турнирной дистанции выступления «Шахтёра» вызывают двоякое впечатление. Команда очень натужно продвигается по турнирной дистанции УПЛ, демонстрируя непривычно низкую производительность в атаке. Справедливости ради, у киевского «Динамо», например, дела обстоят ещё хуже.

В то же время старт в Лиге чемпионов выдался выше всяких похвал. Ещё бы: «горняки» сокрушили «РБ Лейпциг», переиграв их со счётом 4:1. А ведь тогдашней команде Тедеско отводилась роль безоговорочного фаворита.



Могут ли подопечные Игоря Йовичевича развить успех? «Селтик» опытный еврокубковый боец. В отличие от «РБ Лейпциг», команда Ангелоса Постекоглу пребывает в отличной игровой форме, выиграв в стартовых шести турах шотландского Премьершипа с суммарным счётом 25:1! «Кельты» навяжут борьбу.

При таких раскладах логично выглядит ставка на голы в исполнении обеих команд. Коэффициент — чуть выше 1.60, хороший вариант для экспресса. Мы же предпочтём заиграть победу гостей через общий верх. Рискованно, но любопытно.

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