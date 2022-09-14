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«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз Алексея Гасилина на матч группового этапа Кубка России

«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз Алексея Гасилина на матч группового этапа Кубка России
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Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Зенит» в рамках группового раунда Кубка России.

Ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 3.05.

«Зенит» в последней игре просто уничтожил «Оренбург», выиграв 8:0. Во внутреннем чемпионате «Зенит» на данный момент недосягаем.

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Но это кубковая игра, а «Крылья» – одна из самых молодых и перспективных команд. Думаю, что дома волжане должны точно забить, но такой «Зенит» им не остановить. «Крылья» играют в атаку, много забивают. Для многих молодых ребят из «Крыльев» это матч, в котором они могут себя показать. Моя ставка – обе забьют и победа «Зенита», — сказал Гасилин.

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