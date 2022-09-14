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«Крылья Советов» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру Кубка России

«Крылья Советов» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру Кубка России
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» в один гол за 3.55.

«В данный момент подопечные Игоря Осинькина занимают только 10-ю позицию в турнирной таблице – старт сезона явно провален, при этом от зоны вылета команду отделяет всего два балла. В первой игре Кубка страны Самара потерпела поражение от «Спартака».

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Действующий чемпион России открывал кубковый турнир успехом в дуэли с «Факелом» (2:0), что с 1-го тура принесло первую позицию в турнире. В Премьер-Лиге подопечные Сергея Семака традиционно расположились на первой строчке, при этом в последней игре Санкт-Петербург обыграл «Оренбург» со счётом 8:0.

Думаю, что «Зенит» будет играть полурезервным составом, при этом вряд ли у сегодняшних хозяев есть шансы. Считаю, что в нашем чемпионате ждать каких-то сюрпризов не стоит. Предположу, что Самара сумеет сыграть достойно и крупно не проиграет», — сказал Мостовой.

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