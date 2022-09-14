«Крылья Советов» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» в один гол за 3.55.
«В данный момент подопечные Игоря Осинькина занимают только 10-ю позицию в турнирной таблице – старт сезона явно провален, при этом от зоны вылета команду отделяет всего два балла. В первой игре Кубка страны Самара потерпела поражение от «Спартака».
Ещё больше прогнозов на Кубок России и Лигу чемпионов.
Действующий чемпион России открывал кубковый турнир успехом в дуэли с «Факелом» (2:0), что с 1-го тура принесло первую позицию в турнире. В Премьер-Лиге подопечные Сергея Семака традиционно расположились на первой строчке, при этом в последней игре Санкт-Петербург обыграл «Оренбург» со счётом 8:0.
Думаю, что «Зенит» будет играть полурезервным составом, при этом вряд ли у сегодняшних хозяев есть шансы. Считаю, что в нашем чемпионате ждать каких-то сюрпризов не стоит. Предположу, что Самара сумеет сыграть достойно и крупно не проиграет», — сказал Мостовой.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Все результаты матчей Лиги чемпионов 13 сентября.
Матч между сборными России и Киргизии под угрозой срыва.
Милорад Мажич — новый член ЭСК РФС.
Газинский раскритиковал VAR в РПЛ.
- 14 сентября 2022
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
- 13 сентября 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30