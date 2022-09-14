«Автомобилист» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Екатеринбурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Спартак».



Ставка: ничья за 4.20.



«Оба соперника продолжают удивлять в хорошем смысле этого слова, но «Спартак» это делает гораздо лучше. У красно-белых пока нет нерезультативных матчей, даже в том единственном, который они проиграли, москвичи всё равно сумели набрать одно очко. У «Автомобилиста» дела, конечно, поскромнее, но Восточная конференция сейчас на старте сезона, вся выглядит гораздо скромнее Западной. Поэтому можно считать, что у себя, на Востоке, «Автомобилист» идёт достаточно хорошо, настолько хорошо, что это позволяет ему находиться в верхней части турнирной таблицы.



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И вот очная встреча прилично играющих соперников, каждый из которых достоин победы и каждый за эту победу будет биться. Вряд ли у кого-то будет психологическое преимущество, побед в текущем сезоне у обоих хватает, поэтому с психологией победителя всё нормально. Правда, «Спартак» в последнее время играет в Екатеринбурге не слишком убедительно: в 10 последних междусобойчиках, состоявшихся на уральской земле, «Автомобилист» победил восемь раз, а на красно-белую долю пришлось лишь две победы в рамках регулярных чемпионатов ВХЛ. Таким образом, сухая наука статистика как бы ненавязчиво намекает, что хозяева предстоящего матча должны победить с 80-процентной вероятностью. На мой взгляд, это весьма солидная вероятность, пренебрегать которой никак нельзя. Но и сбрасывать со счетов более чем прилично играющий «Спартак» тоже нельзя. Ведь за пять прошедших матчей никому не удалось обыграть москвичей в основное время.



Получается, нас ждёт ничья в основное время. А уже после «Автомобилист» доберёт второе очко. Именно такой результат полностью укладывается в статистику личных встреч команд. Проверим, насколько это сработает на этот раз», — сказал Лебедев.



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