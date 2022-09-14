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«Ман Сити» — «Боруссия»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового турнира Лиги чемпионов

«Ман Сити» — «Боруссия»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового турнира Лиги чемпионов
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Боруссия».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.86.

«Две атакующие команды, которые любят владеть мячом, любят атаковать. Обе команды одержали крупные победы в первых матчах. Думаю, именно они разыграют первые два места в группе.

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«Манчестер Сити» отдохнул, полон сил и вполне может показать лучшие качества. Тем более «Боруссия» не всегда надёжна в обороне. Им будет тяжело играть так много без мяча.

Мне кажется, что «Сити» забьёт много. У Холанда будет дополнительная мотивация хорошо сыграть против бывшей команды.

Поэтому жду много голов. Имея в составе таких сильных игроков, «Боруссия» тоже будет забивать», — сказал Мор.

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