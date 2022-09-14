«Ман Сити» — «Боруссия»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового турнира Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Боруссия».
Ставка: ТБ 3.5 за 1.86.
«Две атакующие команды, которые любят владеть мячом, любят атаковать. Обе команды одержали крупные победы в первых матчах. Думаю, именно они разыграют первые два места в группе.
10 лучших экспрессов на сегодня.
«Манчестер Сити» отдохнул, полон сил и вполне может показать лучшие качества. Тем более «Боруссия» не всегда надёжна в обороне. Им будет тяжело играть так много без мяча.
Мне кажется, что «Сити» забьёт много. У Холанда будет дополнительная мотивация хорошо сыграть против бывшей команды.
Поэтому жду много голов. Имея в составе таких сильных игроков, «Боруссия» тоже будет забивать», — сказал Мор.
Прогнозы на все матчи Лиги чемпионов — здесь.
Федун подарил «Спартаку» 6 миллиардов рублей.
Смолов объяснил, почему заплатил 1,5 млн рублей за ужин в Нью-Йорке.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Манчестер Сити» — «Боруссия».
Чемпион мира Менди оправдан по одному пункту обвинения в изнасиловании.
Томаса Мюллера ограбили в день рождения.
- 14 сентября 2022
-
20:45
-
20:00
-
19:30
-
19:08
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00