Прогноз на матч «Ювентус» — «Бенфика» в Лиге чемпионов

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Бенфика» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.33.

Несмотря на неутешительные прогнозы, «Юве» добротно отыграл против «ПСЖ», хоть и не смог добиться успеха. Итальянцы пока далеки от оптимальной формы, много ошибаются, теряют очки и редко побеждают. Семь матчей у «Юве» в новом сезоне, и в них всего две победы.

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«Бенфика» наоборот, сметает всё на своём пути, а победная серия «орлов» достигла 17 матчей, и началась она ещё в прошлом сезоне. Правда, всё чаще победы даются португальцам тяжело, хоть и соперники у них были не самые сильные.

У «Бенфики» интересная и талантливая команда, которая может претендовать на выход из группы, а для этого нужно выступить не хуже «Юве». Потому что «ПСЖ», конечно, находится в другой весовой категории и вряд ли позволит себя обойти.



У итальянцев сейчас непростой период, но у них хватает запаса прочности, чтобы не скатиться в откровенный кризис. «Ювентус» плохо играет с теми командами, которые вынуждают его действовать первым номером, но «Бенфика» вряд ли станет это делать. «Ювентус» — та команда, которой по силам прервать затянувшуюся победную серию гостей.

Вряд ли игра получится зрелищной и увлекательной, да и на большое количество голов рассчитывать сложно. Но трудовая победа туринцев (скорее всего, с разницей в один мяч) выглядит весьма вероятной.

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