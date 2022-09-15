«Локомотив» — «Краснодар»: результат матча Кубка России, кто выиграл, какой счёт

В матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Локомотив» обыграл в серии пенальти «Краснодар».
10 лучших экспрессов на сегодня.
Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Основное время завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля.
На шестой минуте «Локомотив» открыл счёт, отличился нападающий Вильсон Изидор. На 11-й минуте «Краснодар» восстановил равновесие. Своим шансом воспользовался защитник Вячеслав Литвинов.
В середине второго тайма «быков» вывел вперёд нападающий Джон Кордоба. На 58-й минуте счёт сравнял полузащитник Гирано Керк, в серии пенальти красно-зелёные оказались сильнее — 3:1.
В прошлом туре группового этапа Кубка России московский «Локомотив» проиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:2, а «Краснодар» одержал победу в матче с подмосковными «Химками» (2:0).
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