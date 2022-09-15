ЦСКА — «Урал»: результат матча Кубка России, кто победил, какой счёт

В матче второго тура группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 ЦСКА сломил сопротивление «Урала».

10 лучших экспрессов на сегодня.

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась в пользу московского клуба со счётом 2:1.

Все голы были забиты в заключительные 15 минут матча. На 77-й минуте счёт открыл Виллиан Роша, сыграв головой после подачи углового. «Урал» восстановил равенство на табло усилиями Александра Юшина, но в компенсированное время Милан Гаич завершил атаку армейцев результативным ударом.



В прошлом туре армейцы оказались сильнее московского «Торпедо» — 2:0, а екатеринбургский клуб одолел «Сочи» (2:0). Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».



ЦСКА и «Урал» уже встречались в этом сезоне. Московская команда дома одержала победу со счётом 2:0 в первом туре РПЛ.

Прогнозы на главные матчи дня — здесь.

Гончаренко оценил игру «Урала» в матче с ЦСКА.

Результаты матчей Лиги чемпионов 14 сентября.

Россия впервые за 18 лет покинула топ-15 рейтинга УЕФА.

Голкипера «Ростова» Медведева увезли в коляске после матча с «Оренбургом».

Федун подарил «Спартаку» 6 миллиардов рублей.



Баринов: не все игроки «Локомотива» полностью выкладываются на поле.

