«Крылья Советов» — «Зенит»: результат матча Кубка России, кто забил, какой счёт

В матче второго тура группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2022/2023 «Крылья Советов» победили «Зенит».

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Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» в Самаре и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. «Зенит» потерпел первое поражение с 21 мая.



По ходу матча команды периодически обменивались опасными атаками и не единожды попадали в каркас ворот. Развязка наступила в концовке встречи.

На 77-й минуте матча Клаудиньо получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, оставив «Зенит» в меньшинстве. На 83-й минуте полузащитник Дмитрий Цыпченко вывел «Крылья Советов» вперёд.

В компенсированное ко второму тайму время Максим Глушенков укрепил преимущество своей команды после передачи Цыпченко. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Крыльев» — 2:0.

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