«Автомобилист» — «Спартак»: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» местный «Автомобилист» разгромил «Спартак» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.
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Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). При этом счёт открыли красно-белые.
На 16-й минуте Андрей Локтионов реализовал численное большинство. На исходе первого периода Сергей Широков сравнял счёт.
За шесть секунд до завершения второго периода Широков оформил дубль, забросив в большинстве. На 50-й минуте Степан Хрипунов в третий раз поразил ворота московской команды. Точку в матче поставил Широков, оформивший хет-трик. Нападающий забил в пустые ворота бывшего клуба на последней минуте.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Екатеринбурге сыграет с «Сибирью». «Спартак» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 16 сентября.
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