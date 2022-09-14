Прогноз на матч «Амур» — «Металлург» с коэффициентом 4.90

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Металлург», который состоится 15 сентября в Хабаровске.
Ставка: победа «Амура» за 4.90.
«Амур» уверенно начал регулярный сезон. «Тигры» делают акцент на силовой манере ведения игры, не дают соперникам спуска и исправно собирают очки. Хотя уровень состава сложно назвать солидным — внушительная доля хоккеистов в последнее время выступала в ВХЛ.
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Впрочем, за счёт крепкой обороны и резких контратак «Амур» дважды одолел китайских «драконов» и обыграл на выезде магнитогорский «Металлург». Успех к хозяевам пришёл в овертайме (6:5). Шесть очков в пяти матчах — этого более чем достаточно для места в зоне плей-офф.
В свою очередь, «лисы» забуксовали на старте. Возможно, что дело в новых сочетаниях звеньев, которые в боевых условиях проверяет Илья Воробьёв. Кроме того, главного тренера очень подводит бригада голкиперов. На бумаге Паскуале и Кошечкин — едва ли не лучшая пара в лиге, а по итогу пяти матчей у них 20 пропущенных шайб. «Металлург» взял верх в двух матчах из пяти (один в овертайме).
Хабаровчане уверенно действуют в последних играх. У них хорошо получается закрывать свободные зоны, да и спецбригады нейтрализации меньшинства работают как часы. Магнитогорцы пока испытывают проблемы с общекомандным взаимодействием, да и акклиматизация будет для них проблемой.
Раннее начало встречи, долгий перелёт. Добавим к этому, что «тигры» взяли верх в двух из трёх последних очных встреч на своём льду. В общем, коэффициент 4.90 на П1 выглядит завышенным. На наш взгляд, он должен находиться в районе 4.00–4.30.
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