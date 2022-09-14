Прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Салават Юлаев» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Салават Юлаев», который пройдёт 15 сентября.

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 1.82.

«Адмирал» под управлением Леонида Тамбиева провёл плодотворную подготовку к сезону, в которой уделил большое внимание физическому состоянию игроков. В длинном сезоне обойтись без спадов вряд ли получится, а у хозяев присутствуют дополнительные проблемы с перелётами.

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Тем не менее соперникам также приходится адаптироваться к выездным встречам с «моряками». Не каждый клуб проходит эту процедуру без ущерба для качества игры. На своём льду «Адмирал» традиционно чаще набирает очки, чем в гостях.



«Салават Юлаев» вошёл в сезон-2022/2023 под управлением молодого и амбициозного Виктора Козлова. Пока контуры новой команды не видны простым болельщикам. Весьма вероятно, что тренерский штаб гостей ищет новые сочетания в звеньях. По этой причине гости выиграли всего два матча из пяти.

В одном из интервью Леонид Тамбиев рассказал, что определяет стиль своей команды как оборонительный. С текущим составом выйти в плей-офф за счёт доминирования и атаки «морякам» не получится. Поэтому в их результатах идут сплошь «низы».

В четырёх матчах из пяти заброшено меньше четырёх шайб. Рекомендуем изучить ставку «тотал меньше 4.5» за 1.82. «Салавату» голы даются с трудом, а тут ещё и перелёт с ранним началом матча. Вряд ли зелёные покажут феерию на льду.

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