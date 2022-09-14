«Спартак» — «Факел»: когда играют, время начала матча Кубка России 15 сентября

15 сентября состоится матч 2-го тура Кубка России «Спартак» — «Факел». Начало игры запланировано на 17:30 мск.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами подопечных Гильермо Абаскаля: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех воронежцев оценивается в 9.20. На ничью дают коэффициент 5.60.
Аналитики убеждены, что игра 2-го тура Кубка России «Спартак» — «Факел» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.26.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.03.
Ещё больше прогнозов на главные матчи дня — здесь.
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