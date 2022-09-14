Прогноз на матч «Спартак» — «Факел» в Кубке России

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Факел», который состоится 15 сентября в Москве.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.90.

«Спартак» в минувшем туре РПЛ уступил в Ростове со счётом 2:4, хотя забил первым. В последних играх тактическая схема наставника красно-белых Абаскаля перестала приносить результат. Хозяева проиграли три из последних пяти матчей.

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В обороне «Спартака» возникли проблемы, что привело к шести пропущенным мячам за две последние игры. Причина на поверхности: слишком много кадровых потерь, особенно в середине поля.



Отставка главного тренера «Факела» Олега Василенко вывела команду из летаргического сна. Воронежцы на эмоциях сумели одержать первую победу в сезоне. «Огнеопасные» прихлопнули на домашнем стадионе «Локомотив» — 2:0. Матч вышел боевым — футболисты «Факела» заработали пять жёлтых карточек.

Кубковый матч «Спартака» наверняка привлечёт внимание болельщиков на фоне последних неудач хозяев. Весьма вероятно, что мотивация команды будет на максимуме. Отметать Кубок в сторону сложно, когда в пяти последних матчах случилось три поражения. Так что исходим из того, что состав красно-белых будет не особенно далёк от оптимального.

Футболисты «Факела» отлично выступили в игре с «Локомотивом», но с соперником более высокого уровня не справятся. В последнем очном матче красно-белые взяли верх с преимуществом в три мяча. Рекомендуем рассмотреть ставку «победа «Спартака» с форой (-1.5)» за 1.90.

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