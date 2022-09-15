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«Шериф» — «МЮ»: эксперты назвали шансы молдавского клуба набрать очки в матче Лиги Европы

«Шериф» — «МЮ»: эксперты назвали шансы молдавского клуба набрать очки в матче Лиги Европы
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15 сентября состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Шериф» — «МЮ». Начало игры запланировано на 19:45 мск.

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В 1-м туре группового этапа «Шериф» на выезде разгромил «Омонию», а «МЮ» проиграл «Реалу Сосьедад» 0:1.

Явными фаворитами считаются подопечные Эрика тен Хага: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Шерифа» оценивается аналитиками в 13.50. Поставить на ничью можно за 8.00.

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.46, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.55.

На гол «МЮ» дают коэффициент 1.04, а гол «Шерифа» оценивается в 2.00. Поставить на «обе забьют» предлагают в букмекерских конторах за 2.20. Сделать ставку на то, что Криштиану Роналду поразит ворота клуба из Молдавии, можно за 1.65.

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