«Локомотив» — СКА: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» СКА сломил сопротивление «Локомотива» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.

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Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). Победный гол был забит на предпоследней минуте основного времени.



На исходе первого периода Валентин Зыков реализовал численное большинство, вывел армейцев вперёд. На 24-й минуте Максим Шалунов сравнял счёт.

В концовке второго периода Максим Шалунов с передачи Артура Каюмова оформил дубль. На 49-й минуте Марат Хайруллин с передачи Игоря Ожиганова восстановил равенство в счёте. На 59-й минуте Михаил Воробьёв вывел армейцев вперёд.



Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА, выигравший все шесть встреч в сезоне, 16 сентября в Москве сыграет с «Динамо». «Локомотив» 17 сентября примет «Витязь».

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