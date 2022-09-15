«Локомотив» — СКА: результат матча КХЛ, кто выиграл, какой счёт

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» СКА сломил сопротивление «Локомотива» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). Победный гол был забит на предпоследней минуте основного времени.
На исходе первого периода Валентин Зыков реализовал численное большинство, вывел армейцев вперёд. На 24-й минуте Максим Шалунов сравнял счёт.
В концовке второго периода Максим Шалунов с передачи Артура Каюмова оформил дубль. На 49-й минуте Марат Хайруллин с передачи Игоря Ожиганова восстановил равенство в счёте. На 59-й минуте Михаил Воробьёв вывел армейцев вперёд.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА, выигравший все шесть встреч в сезоне, 16 сентября в Москве сыграет с «Динамо». «Локомотив» 17 сентября примет «Витязь».
Прогнозы на все матчи КХЛ — здесь.
«Пока ещё не то». Знарок недоволен игрой «Ак Барса».
Вайсфельд объяснил, почему Хартли не возглавит «Авангард».
Почему Капризова не хотели пускать в США? Дело не в военном билете.
Чубаров: годы потихоньку берут своё у Овечкина.
Рябыкин заявил, что не боится увольнения из «Авангарда».
- 15 сентября 2022
-
06:15
-
06:00
-
05:45
-
05:30
-
05:15
-
04:50
-
04:30
-
03:45
-
03:00
- 14 сентября 2022
-
23:00
-
22:15
-
21:30
-
20:45
-
20:00
-
19:30
-
19:08
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00